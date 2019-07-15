قريبًا.. موجة حارة لم تشهدها مصر منذ التسعينات

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درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة

أخبار الطقس

تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عامًا وتحديدًا عام 1988، وفق بيان درجات متوقعة لكل من هيئة الأرصاد وموقع accweather.

وأفاد الموقع المتخصص في الطقس بأن درجة الحرارة يوم الأربعاء سترتفع إلى مستويات كبيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد حيث سجلت مدينة ملوي 48 درجة مئوية. فيما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما سجله موقع accweather حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل إلى 48 درجة غير دقيق، لافتًا إلى أن درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة.

كان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال في تصريحات سابقة، إن أقصى درجة حرارة سجلتها منطقة مصرية منذ عام 1988 بلغت 47 درجة مئوية.

وأكد عطا، في تصريحاته، أن مصر تتعرض لموجة حرارة شديدة في الفترة الحالية وتستمر هذه الموجة حتى مساء الخميس أو صباح الجمعة، مشيرًا إلى أن ذروة هذه الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح الدكتور إبراهيم عطا، أنه نتيجة لابتعاد الرياح القادمة إلى مصر عن منخفض الهند الموسمي، يوجد انخفاض في درجات الرطوبة خلال هذه الموجة الحارة.


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