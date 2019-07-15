مميش يستقبل قيادات الإعلام الأفارقة

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استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، قيادات وكبار الإعلاميين الأفارقة، برفقة سعادة السفير هشام عسران نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

في البداية، رحب الفريق مُهاب مميش بالسادة الضيوف، مُثمنًا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في توطيد أواصر التعاون مع أشقائنا الأفارقة من أجل تحقيقة التنمية المستدامة للقارة السمراء، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. وأكد الفريق مميش حرص القيادة السياسة في مصر على استثمار رئاستها لمنظمة الاتحاد الأفريقي في مواصلة بناء جسور التكامل والشراكة الاقتصادية والتنموية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا البشرية والطبيعية الهائلة في سبيل النهوض بالقارة الأفريقية.

وأشار مميش إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود، جاري الاستعداد لتدشين عدة خطوط ملاحية وطرق رئيسية جديدة تربط مصر بالدول الأفريقية من أجل تسويق الصادرات والإنتاج الأفريقي إلى مختلف دول العالم.

وأعرب الفريق مميش عن فخره بانتمائه إلى القارة السمراء حيث أنها تمتلك كافة عناصر النجاح والتفوق، مؤكدًا أن نجاح مصر اللافت في تنظيم البطولة الأفريقية خير دليل على قدرتنا على تنظيم أرقى البطولات.

من جانبه، أشاد سعادة السفير، هشام عسران، بالجهود الحثيثة التي تبذلها قناة السويس لبناء مشروعات قومية عملاقة خلال فترة وجيزة، لتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد، من أجل أن تستعيد دورها الريادي.

وشاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن المشروعات القومية التي أطلقتها قناة السويس، وفي مقدمتها القناة الجديدة التي أسهمت في تعزيز الموقع الريادي لقناة السويس بين الطرق الملاحية العالمية. كما أطلع الوفد على عرض تقديمي آخر بعنوان "الحلم المصري العظيم" عن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة والذي شهد تقدمًا في تنفيذ العديد من المشروعات حتى وصلت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا إلى 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 55 مليار دولار خلال 15 عام.

وتأكيدًا على أهمية الأيدي العاملة المدربة في إنجاح المشروع، أوضح الفريق مميش أنه تم افتتاح أول مركز تدريب مهني وفني بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة باستثمارات تفوق 22 مليون يورو، من أجل توفير العمالة المصرية المؤهلة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وفي ختام الزيارة، قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى سعادة السفير هشام عسران، ثم دعا الوفد إلى القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة لموقع الأنفاق بالإسماعيلية.

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