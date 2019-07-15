» إحالة مدير طرق القاهرة ومعاونيه للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 19 لسنة 61 قضائية عليا مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة و5 مسؤولين آخرين من معاونيه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا واجبات وظائفهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن فكري صبحي أيوب، مدير مجمع الطرق بالقطامية قام بإعداد كراسة الشروط رغم كونه غير مختص بذلك بمفرده دون تشكيل لجنة فنية متخصصة محددا أسعار وقيمة تقديرية مبالغًا فيها دون التأكد من أسعار السوق مما أضر بالمصلحة المالية لجهة عمله، وتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تقاعس ورشة الحدادة والخراطة لتصنيع وصيانة خلاط الأسفلت، المسند اليها صيانة خلاط الأسفلت عن استكمال صيانة خلاط الأسفلت.