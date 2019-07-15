برلماني يطالب بجدول زمني لإحلال وتجديد المدارس

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، وضرورة أن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكافة المدارس التى سيتم تجديدها والاعتماد المالى.

وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من المدارس على مستوى الجمهورية التى من المفترض أنها مدرجة على خطة الوزارة بشأن الاحلال والتجديد، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك جدول زمنى محدد للانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد قبل بدء العام الدراسى الجديد، حتى لا تكون هناك أعمال أثناء اليوم الدراسى.