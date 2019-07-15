» بعد قتلها سائق حاول اغتصاب..والد الطفلة:"أنا فخور بها"

15 يوليه 2019 - 03:54 م

قال أحمد عبد الله والد الفتاة المتهمة بقتل سائق العياط، إنه فخور بابنته وهى بمائة راجل.. وكانت بتدافع عن شرفها"، مؤكدًا ثقته في النائب العام وبراءة ابنته التي كانت فى حالة دفاع عن شرفها.

وأوضح والدها قائلا: "اللي حصل يوم الجمعة اللي فات، لقيت التليفون بتاعي بيرن، رديت لقيت رجل بيقولي بنتك أميرة عندنا وهي بخير، طبعا اتخضيت، أميرة فين، وإيه اللب خلاها تروح العياط، وفضلت أفكر كتير ورحت المكان لقيت حد تاني بيتصل بيا اسمه الحاج حجاج، قالي أميرة بخير وكلمتها فب التليفون، ولما رحت لقيت أميرة لابسة هدوم مش بتاعتها"، بحسب الوطن.

وأضاف: "مكنتش عارف إيه اللي حصل، وأميرة مكانتش في حالتها الطبيعة، سألتها مالك قالتلي إنّها قتلت شاب، ولقيت السكينة معاها". قال الأب، مضيفا أنّه سأل ابنته عن تفاصيل ارتكاب الجريمة، فقالت إنّ 4 شباب اختطفوها في أثناء ذهابها للعمل في سيارة ميكروباص، واصطحبوها لمنزل مهجور وحاولوا الاعتداء عليها واغتصابها، لكنها صرخت، فتحركوا من المنزل نحو منطقة جبلية في العياط، وأخذت السكين من أحدهم وقتلته فهرب الباقون".

وأضاف الأب: "معرفتش أقول إيه، أعيط على مستقبلها اللي راح، ولا على اخواتها التلاتة اللي في البيت لما يعرفوا إنّ أميرة هتتحبس عشان دافعت عن شرفها، مكنتش عارف هعمل إيه، أميرة كانت بنت بمليون راجل وجدعة، كانت بتشتغل في محل ملابس عشان تساعدني في مصروف البيت".