"الغضبان": "بورسعيد محظوظة بينا"

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد محظوظة حيث إنها نواة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي حلم به المصريون منذ 50 عاما، معقبا :"بورسعيد محظوظة بينا وبكل القيادات اللي فيها وبشعبها".





وأضاف "الغضبان"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن إقبال المواطنين في بورسعيد على الاشتراك في المنظومة الجديدة فاق التوقعات، حيث اشترك أكثر من 60 ألف أسرة في النظام الجديد.