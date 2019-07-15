بالأرقام.. ارتفاع استمارة البطاقة الشخصية وشهادة الوفاة

15 يوليه 2019 - 11:55 ص

ارتفعت بداية من اليوم أسعار الأوراق المدنية الجديدة، بعد أن تم التصديق عليها واعتمادها، لتبدأ من اليوم الإثنين، حيث يشمل ذلك شهادات الميلاد، وشهادات القيد، والوفاة.

وارتفعت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكون سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، استمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيها.

استمارة بطاقة الـ”vip ” إلى 170 جنيها ليكن مدة استخراجها من 24 إلى 72 ساعة كحد أقصى.

كما طالت الزيادة أسعار شهادات الميلاد والوفاة أيضا ليشمل سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، للمرة الثانية بـ19 جنيها.

وزادات أسعار قسيمة الزواج لتصل تكلفتها إلى 34 جنيها، وقسيمة الطلاق 34 جنيها.

يأتي ذلك عقب 7 أيام من زيادة أسعار البنزين، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا من وزارة البترول والثروة المعدنية، ويعتبر تحريك سعر الوقود الأخير خلال 3 سنوات شهدت فيها مصر حالة من الإصلاح الاقتصادى.