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فنانة شهيرة تكشف أماكن حساسة للرد على شائعة حملها

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حمل

رجل اعمال

فنانة شهيرة

حرصت الفنانة ريهام حجاج، على الرد على شائعة حملها من رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعدما نشرت مجموعة من الصور.

وشاركت "حجاج" متابعيها على تطبيق "إنستجرام" بصورها خلال العطلة الصيفية التي تقضيها على شاطئ البحر، واستعرضت من خلال الصور رشاقتها وخصرها الرفيع بملابس ضيقة وكاشفة لجزء من بطنها.

وذلك للتأكيد على أن كل ما ينشر حول زيادة وزنها وانتظارها مولودها الأول ليس إلا شائعات.


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