» سيدة تمارس الجنس مع مغنٍ شهير بعد خلاف مع زوجها

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الزنا

الخيانة الزوجية

الخيانة

ممارسة الجنس

مارست زوجة العلاقة المحرمة مع مغنٍ شهير فى البحرين بسبب خلافات بينها وبين زوجها، فيما قررت المحكمة الصغرى الجنائية حبس الزوجة وصديقها المغنى سنة بتهمة الزنا ، وتغريمهما 265 دولارا لكل منهما، وأمرت بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

البداية عندما قدم الزوج بلاغًا يشكك فى سلوك زوجته، وبعمل التحريات أكدت أن الزوجة على علاقة غير شرعية مع شخص آخر وتخرج برفقته وشوهدت معه في الفندق فتم إصدار أمر بضبطها وإحضارها، حيث تم تتبعها مع المغني الذي لم يتم الكشف عن اسمه او جنسيته، من قبل رجال الشرطة وتم ضبطهما في وضع مخلٍّ.

وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة الجنس مع الزوجة وأنه كان على علم بأنها متزوجة وكذلك أقرت المتهمة بذلك، كما ثبت بفحص هواتف المتهمين احتواؤها على صور ومقاطع إباحية.

يذكر أن المتهمة متزوجة منذ العام 2008، ولديها طفلًا عمره 6 سنوات، وفي معرض دفاعها عن نفسها قالت إنّها فعلت ذلك لكثرة الخلافات بينها وبين زوجها، موضحة أنها تعرفت على المتهم واخبرته بأنها متزوجة وتقيم مع والدتها لوجود خلاف مع زوجها.



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