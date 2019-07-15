  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
الدكتورة راندا فارس

الصعيد هو الأكثر خصوبة وسبب الزيادة السكانية

نافعة

"نافعة" يكشف عن الأزمة الحقيقية للوطن العربي

الكويت

"بكري" يكشف سرًا عن علاقة إخوان "مصر" بـ"الكويت"

امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

170 ألف جنيه مقابل التلاعب في درجات طلاب ثانوية عامة

أرشيفية

ممثل مثلي يحاول التقاط صور إباحية فوق الهرم

البنا و سيد قطب

أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن البنا وسيد قطب

مدرب تونس

مدرب تونس يفاجئ الجماهير بتصرف غير متوقع

جوجل

صادم.. "جوجل" تعترف باختراقها حساب مستخدميها

ولى العهد

تحذير سعودي من تطبيق face app.. ما السبب؟

نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله

الكويت تحسم تصنيف الإخوان جماعة إخوانية

بعد تطليق سمية الخشاب..

رسالة "غامضة" من ريم البارودي لأحمد سعد

الصفحة الأخيرة

ريم البارودي و أحمد سعد
ريم البارودي و أحمد سعد

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة

#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

#

ريم البارودي لأحمد سعد: "اللي قولته عيب أوي"

#

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

ريم البارودي

احمد سعد

أثارت الفنانة ريم البارودي، جدلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث علقت على صورة لها من أحد الشواطئ، ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة للفنان أحمد سعد، زوجها السابق.

وشاركت "ريم" متابعيها على تطبيق انستجرام بصورتين وهي ترتدي ما يعرف ب"كاش مايوه"، وكانت بكامل راحته، علما انها تحافظ دائما على لباقتها ولا تنشر صورها بملابس البحر او الفساتين الكاشفة والجريئة.

وأثارت البارودي، جدلاً كبيراً بسبب تعليقها الغريب على الصور والتي ربطه البعض بانتهاء علاقتها بالفنان أحمد سعد واستعادة كامل حقوقها منه، حيث كتبت باللغة الإنجليزية قائلة: "اعتدت أن أكون منطوية لأنني استمتعت بالوحدة ولكن اتضح أنني أحببت أن أكون في سلام مع نفسي ومحيطي وأنا منطلقة للغاية مع الأصدقاء الذين يجلبون لي الراحة والسعادة".

اعتبر العديد من الأشخاص أنها تعيش في راحة نفسية بعيدا عن المشاكل والانزعاج والاضطراب الذي رافق حياتها خلال خطوبتها وزواجها من سعد، وتغزل البعض بجمالها ورشاقتها وتمنوا لها السعادة الدائمة.

وتشارك ريم حاليا في مسرحية "جوازة مرتاحة"، على أحد المسارح في الغردقة، مع مجموعة من النجوم منهم أحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تدعو المجتمع الأوروبي لموقف موحد ضد طهران
» تصريح ناري لقيادي حمساوي بشأن الفلسطينيين المهجرين
» "المالية" توضح الضريبة الجديدة على الرواتب
» مفاجأة في قضية الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها
» لمروره بأزمة مالية.. انتحار كهربائي في أسيوط
» العالم العربي يتعرض لهذه الظاهرة غدًا
» مفاجأة.. برغم التهديدات إيران تمتلك النووي بعد عام
» بعد تأديتها العمرة.. فنانة: "رأيت والدي الراحل يطوف معي"
» هجاء صريح من طهران لبريطانيا بشأن احتجاز ناقلتها
» مفاجأة.. فنانان يتبادلان القبل أمام الجمهور
» اعتقال 25 جزائريًا لأعمال شغب بفرنسا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة