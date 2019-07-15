تفاصيل جديدة بشأن إضافة المواليد لبطاقات التموين

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، مصدر بوزارة التموين، أنه ستتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال شهر سبتمبر المقبل.





وأضاف "كمال"، في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تنتظر إزاحة القادرين عن كشوف الدعم من خلال مراحل استهداف الفئات المستحقة للدعم وحذف غير المستحقين طبقًا للمعايير التي تضعها لجنة العدالة الاجتماعية والتي تعتمد على معدلات الإنفاق والدخل.





ومن المقرر أن تقوم التموين، بإدراج المواليد الجدد على عدة مراحل طبقًا للفئات الأكثر احتياجًا وذوي الرعايا، مقابل من تم حذفهم خلال الأشهر الماضية؛ نظرًا لأن موازنة العام الجديد 2019-2020 لم تتضمن بندًا بخصوص إضافة المواليد.





فيما تنتظر وزارة التموين موازنة الدعم لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم، لتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه الإضافات من التمويل. ودعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين القادرين ماديا إلى التخلي عن بطاقاتهم طواعية لصالح الفئات الأكثر احتياجا، لافتةً إلى استمرار مراحل الاستهداف وذلك بهدف توصيل الدعم لمستحقيه.



