300 إخواني مصري غادروا الكويت مؤخرًا لهذه الدول

15 يوليه 2019 - 11:45 ص

نشرت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية مطلعة أن نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان غادروا الكويت مؤخرا إلى دولة عربية وإلى عدة دول أجنبية.

وقالت الصحيفة إن هذا العدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان غادروا احترازيا إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية، لم يكشف عنها.

وأفادت الصحيفة الكويتية بأن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية، وأنهم "أدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر، ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية".

ونقلت المصادر عن هؤلاء المتهمين أنهم طلبوا عدم تسليمهم إلى سلطات بلدهم، مبينة أن جهاز أمن الدولة يكثِّف الجهود لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلًا عن متابعة أشخاص مقربين منهم.

وكشفت هذه المصادر أيضا، وفق الصحيفة، أن جهاز أمن الدولة في الكويت "بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية".



