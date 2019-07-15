سيدة "عارية" تقتحم نهائي كأس العالم للكريكيت

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اقتحام

ملعب

عارية

فشلت محاولة والدة البلوغر الأمريكي "فيتالي زدوروفيتسكي"، في اقتحام الملعب الذي استضاف نهائي كأس العالم للكريكيت بين منتخبي إنجلترا ونيوزيلندا أمس، الأحد.

واستطاع رجال الأمن منع والدة فيتالي التي كانت مرتدية ملابس بحر سوداء مكتوبًا عليها اسم ابنها Vitaly للترويج لموقعه على الإنترنت، من الوصول إلى أرضية الملعب وإيقاف المباراة.

واشتهر فيتالي وصديقته الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كينسي فولانسكي، بعد اقتحام الأخيرة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وإيقافها المباراة التي جمعت ليفربول وتوتنهام هوتسبير، وحينها نزلت إلى أرضية الملعب مرتدية أيضا ملابس بحر سوداء مكتوب عليها اسم صديقها Vitaly للترويج لموقعه.

كما حاولت فولانسكي تكرار التجربة باقتحام نهائي "كوبا أمريكا 2019" والذي جمع البرازيل صاحبة الأرض والبيرو، لكن محاولتها باءت بالفشل. 



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