انتحار فتاة لرسوبها في الثانوية العامة

15 يوليه 2019 - 11:40 ص

انتحرت فتاة من أعلى الطابق الخامس بسبب رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة بحدائق القبة.

تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة عقب قفزها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

والفحص تبين أن فتاة قامت بالانتحار قفزا من الطابق الخامس من أعلى العقار سكنها، بسبب مرورها بأزمة نفسية إثر رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.