بعد انتهاء الـ"كان".. تعرف على مصير "تايم سبورت"

15 يوليه 2019 - 11:29 ص

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم، عن مصير قناة "تايم سبورت" بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية والمقامة بمصر والتي سننتهي يوم الجمعة المقبل.

وقال في تصريحات، إن القناة مستمرة في بثها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أنها ستنقل بطولتي الدوري العام وكأس مصر، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية التي تشارك فيها الفرق المصرية.

واستضافت "تايم سبورت"، خلال الفترة المقبلة، أفضل المحللين والمعلقين والمعدين الرياضيين، موضحًا أنه ستكون هناك خطة جديدة بعد انتهاء البطولة الأفريقية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في تغطية البطولة بشكل متميز، وتعاقدها مع نخبة من النجوم لتحليل المباريات عبر شاشتها منهم "صامويل إيتو، وديديه دروجبا، ولويس فيجو، وحسن شحاتة، وطه إسماعيل"، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم التقديم منهم شوبير وسيف زاهر مع نجوم التعليق الرياضي.

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