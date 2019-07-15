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العالم العربي يتعرض لهذه الظاهرة غدًا

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خسوف جزئي للقمر
خسوف جزئي للقمر

متابعات - أمينة عبد العال

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خسوف القمر

يتعرض العالم العربي لظاهرة طبيعية غدًا، وهي حالة من الخسوف الجزئي للقمر ليلة الثلاثاء والأربعاء 16-17 يوليو 2019، ويمكن مشاهدة هذا الخسوف بشكل كامل من معظم المنطقة العربية.

وسيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساء بتوقيت الإمارات، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة، في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 00:02 صباحا، وعندها يكون الخسوف مرئيا بشكل واضح، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 01:31 صباحا ، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 03:00 صباحا ، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 04:18 صباحا وسيخسف ما نسبته 65% من قطر قرص القمر.

وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعتين و58 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل خمس ساعات و34 دقيقة.

وقال مدير المركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة "القمر في برج القوس وقت الخسوف، وسيحدث قبل أربعة أيام من وصول القمر إلى الأوج، ويمكن مشاهدة الخسوف من غرب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولن يكون مشاهدا من شمال أمريكا، في حين أنه يمكن مشاهدة المراحل المتأخرة من الخسوف من أمريكا الجنوبية بعيد شروق القمر.

وأوضح أن الخسوف يحدث دائما عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من جهة الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهرا في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وعندها يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود قادرين على رؤيته وقت الخسوف الكلي.

أما وقت الخسوف الجزئي وهو ما سيحدث مساء يوم الثلاثاء فإن جزءا من القمر يختفي فقط، ويبقى باقي قرص القمر ظاهرا.

وأضاف عودة "عادة لا يلاحظ الراصد أي اختلاف على لمعان القمر في أول وآخر 30-45 دقيقة من الخسوف، لأن القمر يكون وقتها في منطقة شبه الظل ولا تكون الأرض قد حجبت قدرا كافيا من أشعة الشمس يمكن ملاحظته بالعين المجردة. وفي بداية الخسوف يلاحظ خفوت إضاءة القمر من الناحية الشرقية من قرصه (يسار القرص).

وتوقع أن يكون خسوف القمر الجزئي القادم الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 28 أكتوبر 2023، في حين سيكون الخسوف الكلي القادم الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 07 سبتمبر 2025.



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