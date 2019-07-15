» لمروره بأزمة مالية.. انتحار كهربائي في أسيوط

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انتحار كهربائى

أقدم كهربائى على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد أبوبكر، رئيس مباحث قسم ثانٍ أسيوط، يفيد بوصول بلاغ من الأهالى، بانتحار كهربائى بعد العثور عليه مشنوقًا داخل غرفته.

بانتقال قوة من مباحث القسم، تبين صحة الواقعة، وأن الحالة لشاب يدعى "أحمد.ع.س" يبلغ من العمر 28 سنة كهربائى.

ودلت التحريات الأولية على أنه أقبل على الانتحار بسبب مروره بضائقة مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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