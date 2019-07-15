أكدت الدكتورة راندا فارس، منسق عام برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المشكلة الرئيسية للزيادة السكانية متمثلة في الصعيد، الذي يساهم بنسبة 40% في نسبة المواليد.





وأضافت "فارس"، خلال حوارها مع راديو "9090"، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإعداد مشروع "2 كفاية" في النطاق الجغرافي الخاص بالصعيد، خاصة أن معدل الخصوبة على مستوى الجمهورية يقدر بـ3.5، بينما معدل الخصوبة في سوهاج على سبيل المثال يُقدر بـ4.8، معقبة: "الصعيد هو الأكثر خصوبة وسبب الزيادة السكانية".



