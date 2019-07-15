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الدكتورة راندا فارس

الصعيد هو الأكثر خصوبة وسبب الزيادة السكانية

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الصعيد هو الأكثر خصوبة وسبب الزيادة السكانية

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الدكتورة راندا فارس
الدكتورة راندا فارس

إيمان هاني

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الزيادة السكانية

الصعيد

التضامن

أكدت الدكتورة راندا فارس، منسق عام برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المشكلة الرئيسية للزيادة السكانية متمثلة في الصعيد، الذي يساهم بنسبة 40% في نسبة المواليد. 

وأضافت "فارس"، خلال حوارها مع راديو "9090"، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإعداد مشروع "2 كفاية" في النطاق الجغرافي الخاص بالصعيد، خاصة أن معدل الخصوبة على مستوى الجمهورية يقدر بـ3.5، بينما معدل الخصوبة في سوهاج على سبيل المثال يُقدر بـ4.8، معقبة: "الصعيد هو الأكثر خصوبة وسبب الزيادة السكانية". 

وتابعت: أن كل 10 أسر في الفيوم على سبيل المثال لديها 45 طفلًا، مضيفة أن استراتيجية مصر في 2030 تهدف للوصل بنسبة الخصوبة على مستوى الجمهورية لـ2.6 بدلًا من 3.5. 

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