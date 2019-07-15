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مفاجأة في قضية الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها

قضايا وحوادث

اغتصاب
اغتصاب

أحمد الشربينى

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اغتصاب

قتل سائق

فتاة تقتل سائق

كشفت التحريات الأولية فى قضية الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، عن معلومات مثيرة، حيث تبين أن خطيبها سلمها إلى السائق لاغتصابها.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام،  ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل " أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته،  وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها ، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع الفتاة المتهمة بقتل سائق بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، أثر محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، حيث وجهت له النيابة اتهامات القتل وحيازة سلاح أبيض.

وتحفظت النيابة على السلاح المضبوط بحوزة الفتاة، وأمرت بعرضه على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير عنه، وبيان إذا ما كان هو المستخدم فى واقعة القتل من عدمه، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان السائق القتيل.


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