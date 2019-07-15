  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
الدكتورة راندا فارس

الصعيد هو الأكثر خصوبة وسبب الزيادة السكانية

نافعة

"نافعة" يكشف عن الأزمة الحقيقية للوطن العربي

الكويت

"بكري" يكشف سرًا عن علاقة إخوان "مصر" بـ"الكويت"

امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

170 ألف جنيه مقابل التلاعب في درجات طلاب ثانوية عامة

أرشيفية

ممثل مثلي يحاول التقاط صور إباحية فوق الهرم

البنا و سيد قطب

أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن البنا وسيد قطب

مدرب تونس

مدرب تونس يفاجئ الجماهير بتصرف غير متوقع

جوجل

صادم.. "جوجل" تعترف باختراقها حساب مستخدميها

ولى العهد

تحذير سعودي من تطبيق face app.. ما السبب؟

نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله

الكويت تحسم تصنيف الإخوان جماعة إخوانية

مفاجأة.. برغم التهديدات إيران تمتلك النووي بعد عام

عرب وعالم

ايران
ايران

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

الرئيس الأمريكي: إيران "تلعب بالنار"

#

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران

#

لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران

#

العثور على رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن إيران لا تزال تحتاج إلى عام واحد لإنتاج سلاح نووي، موكدًا أن الحديث عن مفاوضات أصبح كـ"النافذة الضيقة".

وشدد هانت، اليوم الاثنين، على أن الصفقة لا تزال على قيد الحياة، رغم انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي وتقليص طهران مسؤولياتها بموجبها، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة خاصة بالتجاوزات الإيرانية ستعقد قريبا اجتماعا لها.

وقال هانت إن بريطانيا ترى في الولايات المتحدة أقرب حليف لها، لكن مواقفهما تختلف فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

هذه التصريحات جاءت لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وينص الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 في أعقاب مفاوضات ماراثونية على السماح لطهران بالمضي قدما في تطوير مشاريعها النووية السلمية، لكن هذه الصفقة أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مدى من الانهيار، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية والمطالب الإيرانية للأوروبيين بتعويض الأضرار التي لحقت بالاتفاق نتيجة لانسحاب واشنطن منه وتوسيع عقوباتها ضد إيران.

واتهمت طهران الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالفشل في تحقيق هذا الهدف، واتخذت، ردا على ذلك، سلسلة خطوات في سبيل تقليص بعض التزاماتها بموجب الاتفاق، أهمها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المنصوص عليها بموجب الصفقة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تكشف أماكن حساسة للرد على شائعة حملها
» فرنسا تدعو المجتمع الأوروبي لموقف موحد ضد طهران
» تصريح ناري لقيادي حمساوي بشأن الفلسطينيين المهجرين
» "المالية" توضح الضريبة الجديدة على الرواتب
» مفاجأة في قضية الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها
» لمروره بأزمة مالية.. انتحار كهربائي في أسيوط
» العالم العربي يتعرض لهذه الظاهرة غدًا
» مفاجأة.. برغم التهديدات إيران تمتلك النووي بعد عام
» بعد تأديتها العمرة.. فنانة: "رأيت والدي الراحل يطوف معي"
» هجاء صريح من طهران لبريطانيا بشأن احتجاز ناقلتها
» مفاجأة.. فنانان يتبادلان القبل أمام الجمهور

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة