170 ألف جنيه مقابل التلاعب في درجات طلاب ثانوية عامة

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التلاعب فى درجات الثانوية العامة

اتهم معلم من محافظة الشرقية مدرسًا بكنترول الثانوية العامة بتحصيل مبلغ 170 ألف جنيه مقابل تغيير نتائج 12 طالبا ومنحهم أعلى الدرجات .

ذكر المحضر رقم 1860 إداري مركز فاقوس، المحرر من "ع . و" مدرس مقيم بورسعيد ضد "ص . ا " مدرس مقيم بفاقوس ومنتدب في كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، أن الأخير حصل من الأول على 170 ألف جنيه مقابل تعديل نتائج 12 طالبا، منهم طالبان من فاقوس ومنحهم أعلي الدرجات، إلا أنهم اكتشفوا خداع المشكو في حقه، بعد إعلان النتيجة ورسوب بعضهم، وحصول آخرين علي نتائج متوسطة ".

من جانبه، أفاد محمد النادي رئيس مباحث مركز فاقوس، بأنه تم ضبط المدرس فور تحرير المحضر، وجارٍ عرضه علي النيابة  لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراء القانوني ضده .


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