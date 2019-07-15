"بكري" يكشف سرًا عن علاقة إخوان "مصر" بـ"الكويت"

15 يوليه 2019 - 10:51 ص

كشف الإعلامي والصحفي مصطفى بكري، سرًا عن الخلية الإخوانية التي أوقعت بها السلطات الأمنية الكويتية داخل أراضيها.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "الذين ينتقدون نجاح الكويت في القبض علي خلية إخوانية مصرية يقفون مع الجماعة الإرهابية على حساب الوطن".

وتابع: "هذه الخلية الإرهابية استهدفت أمن الكويت واستقرارها، وأجهضت مخططا إجراميا ضد مصر كان يجري التخطيط له من الأرض الكويتيه".

وكانت قد أعلنت قوات الأمن الكويتية، أول أمس، ضبط خلية من 8 أشخاص تابعين لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وصادر ضدهم أحكام قضائية على خلفية تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، وسط استعدادات من قبل قوات الأمن وأجهزة القضاء في مصر لاستلام المتهمين، تمهيدا لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة .



