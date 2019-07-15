» بعد تأديتها العمرة.. فنانة: "رأيت والدي الراحل يطوف معي"

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متابعات-علا خطاب

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العمرة

رانيا فريد شوقى

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على تأدية مناسك العمرة خلال تواجدها فى السعودية، حيث تشارك بمسرحية "الملك لير" التي ستعرض ضمن موسم جدة المسرحي.

ونشرت "رانيا"، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لها في الحرم وكتبت عليها: "الحمدلله عملت عمرة اول ما شفت الكعبة بكيت و شوفت ابويا بيطوف في الكعبة سبحان الله فرحت اوي لاني بقالي كتير حتي مابحلمش بيه".

تابعت: "آخر مرة عملت عمرة كان معاه.. حبيبي الله يرحمك كل حاجة حلوة عملتها لنا واحشتني اوي اوي فرحت اني شوفتك عند بيت ربنا مافيش احلي من كده وإن شاء الله هعملك عمرة".


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