"نافعة" يكشف عن الأزمة الحقيقية للوطن العربي

عمرو محمد
كشف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، عن الأزمة الحقيقية وراء ما يحدث من اضطرابات في العالم العربي.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أزمة العالم العربي الحالية لا تتعلق بالنظم الحاكمة فقط وإنما هي أزمة مجتمعية عامة تمس النخب بمختلف شرائحها: الحاكمة والمعارضة, السياسية والتكنوقراطية, الدينية والعلمانية.. كما تشمل قطاعات عريضة من الجمهور".
وأضاف نافعة: "تابع ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كي تدرك هذه الحقيقة".
في الوقت الذي رد عليه الروائي والباحث الإسلامي عمار علي حسن بقوله: "صدقت.. لكن هذه كلها أعراض تحلل النظم أحيانا وتوحشها أحيانا . ".
قبل أن يضيف آخر بقوله: "نحن أُمّه تحكمها وتنظم حياتها مسألتان : الجاهليه والجهل لذلك نحن أُمّه لا تتقن فن الحياة !!".
عصر03:45 م
فجر
03:27
شروق
05:06
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:05
عشاء
20:35