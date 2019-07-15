"نافعة" يكشف عن الأزمة الحقيقية للوطن العربي

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كشف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، عن الأزمة الحقيقية وراء ما يحدث من اضطرابات في العالم العربي.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أزمة العالم العربي الحالية لا تتعلق بالنظم الحاكمة فقط وإنما هي أزمة مجتمعية عامة تمس النخب بمختلف شرائحها: الحاكمة والمعارضة, السياسية والتكنوقراطية, الدينية والعلمانية.. كما تشمل قطاعات عريضة من الجمهور".

وأضاف نافعة: "تابع ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كي تدرك هذه الحقيقة".

في الوقت الذي رد عليه الروائي والباحث الإسلامي عمار علي حسن بقوله: "صدقت.. لكن هذه كلها أعراض تحلل النظم أحيانا وتوحشها أحيانا . ".

قبل أن يضيف آخر بقوله: "نحن أُمّه تحكمها وتنظم حياتها مسألتان : الجاهليه والجهل لذلك نحن أُمّه لا تتقن فن الحياة !!".



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