» مفاجأة.. فنانان يتبادلان القبل أمام الجمهور

متابعات-علا خطاب
صدمت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها، بتبادل القبل مع الفنان السوري، ناصيف زيتون، أمام الجميع أثناء حضورها حفل "زيتون" في مهرجان أعياد بيروت، وكانت جالسة بين الجمهور.
ورحب ناصيف بإليسا بطريقة حميمية ، حيث نزل من المسرح وتوجه إليها أثناء غنائه أغنيته "نامي عصدري"ّ، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه.
حضرت الفنانة #اليسا حفل ل #ناصيف_زيتون في أعياد بيروت، فأهداها احدى اغانيه وقبل يديها ♥?♥???— سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) July 14, 2019
عصر03:45 م
فجر
03:27
شروق
05:06
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:05
عشاء
20:35