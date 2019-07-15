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مفاجأة.. فنانان يتبادلان القبل أمام الجمهور

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متابعات-علا خطاب

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نصيف زيتون

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها، بتبادل القبل مع الفنان السوري، ناصيف زيتون، أمام الجميع أثناء حضورها حفل "زيتون" في مهرجان أعياد بيروت، وكانت جالسة بين الجمهور.

ورحب ناصيف بإليسا بطريقة حميمية ، حيث نزل من المسرح وتوجه إليها أثناء غنائه أغنيته "نامي عصدري"ّ، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه.

وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق للنجمة اللبنانية التي طبعت على خده قبلة، في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بقبلة على يديها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.



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