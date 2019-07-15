اعتقال 25 جزائريًا لأعمال شغب بفرنسا

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اعتقلت شرطة فرنسا، 25 مشجعًا جزائريًا إثر أعمال شغب قاموا بها فى المدن عقب تغلب منتخب الجزائر على نظيره النيجيري، مساء أمس الأحد في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد حالة الهرج والمرج التى شهدتها المدن الفرنسية.

وخرج الآلاف من مشجعي الجزائري للشوارع في عدة مدن فرنسية، وعلى رأسها باريس ومرسيليا وليون واحتفلوا بالانتصار الكبير لمنتخب بلادهم على حساب نيجيريا والتأهل إلى نهائي البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.



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