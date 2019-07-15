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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

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اصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بـ توك توك فى الغربية
اصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بـ توك توك فى الغربية

أسيوط حسين عثمان

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وتوك توك بطريق أسيوط الزراعي بالقرب من كوبري منقباد.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط إخطارا يفيد بتصادم سيارتي ميكروباص وتوك توك بالقرب من مدخل قرية منقباد بطريق أسيوط القاهرة الزراعي نتج عنه مصرع شخصين واصابة 7 آخرين.


انتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.


تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

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