ممثل مثلي يحاول التقاط صور إباحية فوق الهرم

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السياحة

ممثل

تن

الهرم

صور اباحية

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، محاولة ممثل أمريكي وصديقته التقاط صور إباحية فوق الهرم، موجهًا الشكر لشرطة السياحة التي تمكنت من ضبطهما قبل حدوث الواقعة. 

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، "ممثل مثلي الجنس، جاء الهرم مع صديقته ليلتقط صورًا مثيرة، ويضعها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع اللايكات". 

وأضاف: "نحن دولة نستقبل ضيوفنا بترحاب، وأقول لكل المطربين والممثلين والسياح أنتم على رأسنا من فوق، لكن راعوا مشاعرنا وتقاليدنا". 

وتابع: "لو الصورة عدت كان إعلام الإخوان والإعلام الأجنبي هياخدوا اللقطة ويشتغلوا عليها، تحية لرجال السياحة والمعنيين بالأمر". 

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