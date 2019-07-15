ظهور صاحب أول صورة "فيس آب".. شاهد ماذا قال

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دي إم سي

فيس آب

وائل هادي

كشف المهندس وائل هادي، صاحب أول صورة في تطبيق الشيخوخة الذكي "Face App"،في أول ظهور إعلامي، عن قصة انتشار التطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الموضوع جاء عن طريق الصدفة، قائلًا: "ده كان هزار". 

وأضاف "هادي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أنه لا يقصد أن يفعل هذا، ويصبح التطبيق "ترند". 

وتابع: "واحد صحبي طلب الصورة وعملتها له، وكنت بهزر معاه"، مؤكدًا أنه بحث عن تطبيقات تغير في المظهر الشخصي للأفراد، ووجد هذا التطبيق والذي أغناه عن الفوتوشوب. 

وأوضح أنه عندما استيقظ في اليوم التالي من العمل على التطبيق الذي استخدم فيه هذه الصورة، وجد أن كل المقربين أرسلوا صورهم، لكي يعدلها لتصبح معبرة عن مظهرهم الخارجي في عمر الشيخوخة. 

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