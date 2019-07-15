أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن البنا وسيد قطب

أكد المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، أن الإخواني حسن البنا ليس خريج كلية دار العلوم، بل خريج مدرسة متوسطة تجهيزية لدار العلوم.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن سيد قطب وحسن البنا تعلما في فصل دراسي واحد في مدرسة عبد العزيز للمعلمين بالسيدة زينب.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن سيد قطب وحسن البنا تعلما في فصل دراسي واحد في مدرسة عبد العزيز للمعلمين بالسيدة زينب.