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أمريكا تشن حملات اعتقال لمئات المهاجرين

عرب وعالم

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متابعات حنان حمدتو

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أمريكا

هجرة

قامت السلطات الأمريكية، في مطلع الأسبوع، عمليات على نطاق ضيق لاعتقال الأسر التي لا تحمل وثائق، في بداية لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب بترحيل آلاف المهاجرين.

المتوقع أن تستهدف العملية التي تستمر عدة أيام نحو ألفي أسرة وصلت حديثا إلى حوالي عشر مدن، أصدر قاضي هجرة أوامر بترحيلها.

وتهدف عمليات الإبعاد منع حدوث زيادة في عدد الأسر الهاربة من الفقر وأعمال عنف العصابات في بلادهم في أمريكا الوسطى، مع سعي كثيرين منهم إلى الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد صرح، يوم الجمعة، بأن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريبا جدا".

وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال، يوم الجمعة، للصحفيين في البيت الأبيض: "ستبدأ قريبا جدا، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاؤوا بشكل غير قانوني على مدى سنين".

كانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قد قالت، الشهر الماضي، إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة وذلك بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.

وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ أنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.



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