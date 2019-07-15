» قصة الفنان الذي غير حياة "محمد إمام" من النقيض للنقيض

أحمد عادل شعبان
حلت أمس ذكرى ميلاد المخرج معتز التوني الذي ولد في يوم 14 يوليو عام 1979 .
وفيما يلي بعض المعلومات عنه:
- والده الإعلامي الكبير سمير التوني
- أخته هي زوجة الإعلامي عمرو الليثي
- تخرج من المعهد العالي للسينما سنة 2000
- ظهر كممثل في العديد من الأفلام أبرزها فيلم "زكي شان" مع أحمد حلمي الذي حقق له نجاح كبير.
- بدأ حياته الإخراجية بفيلم "سمير وشهير وبهير" الذي حقق نجاحا كبيرًا أيضًا.
- وصفه الفنان الكبير سمير غانم بأنه مخرج لديه حس كوميدي عالي وعبقري.
- قال عنه الفنان محمد إمام إنه غير حياته للأبد مضيفًا: "حياتي قبل ما أقابله كانت شيء وبعد ما قابلته شيء تاني".
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