» قصة الفنان الذي غير حياة "محمد إمام" من النقيض للنقيض

15 يوليه 2019 - 08:08 ص

حلت أمس ذكرى ميلاد المخرج معتز التوني الذي ولد في يوم 14 يوليو عام 1979 .



وفيما يلي بعض المعلومات عنه:



- والده الإعلامي الكبير سمير التوني



- أخته هي زوجة الإعلامي عمرو الليثي



- تخرج من المعهد العالي للسينما سنة 2000



- ظهر كممثل في العديد من الأفلام أبرزها فيلم "زكي شان" مع أحمد حلمي الذي حقق له نجاح كبير.



- بدأ حياته الإخراجية بفيلم "سمير وشهير وبهير" الذي حقق نجاحا كبيرًا أيضًا.



- وصفه الفنان الكبير سمير غانم بأنه مخرج لديه حس كوميدي عالي وعبقري.



- قال عنه الفنان محمد إمام إنه غير حياته للأبد مضيفًا: "حياتي قبل ما أقابله كانت شيء وبعد ما قابلته شيء تاني".



