الشوالي يهاجم محلل "بي إن سبورت": سأقوم من موتي لأرد عليك

أحمد عادل شعبان
انفعل المعلق التونسي عصام الشوالي على جمال الشريف - المحلل التحكيمي بشبكة قنوات بي إن سبورت - بعد قوله إن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما كان محقًا بإلغاء ركلة جزاء لمصلحة المنتخب التونسي في مباراته مع السنغال.
وقال الشوالي في تصريحات لـ"بي إن سبورت" : "هي ضربة جزاء ولو تسألني بعد 5 اَلاف سنة سأقوم وأحيا من موتي وأقول لك إنها ضربة جزاء".
وتابع: "المدافع السنغالي حول مسار الكرة بيده فهي ضربة جزاء واضحة .. منتخب تونس خسر بتدخل قوي من حكام الفار وليس عندي شك في هذا".
ظهر12:06 م
فجر
03:27
شروق
05:06
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:05
عشاء
20:35