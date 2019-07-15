رسالة مفاجئة من منى فاروق بعد خروجها من السجن

15 يوليه 2019 - 06:20 ص

وجهت الفنانة منى فاروق رسالة إلى جمهورها وذلك عبر صفحة أنشأتها عبر "فيس بوك".



وقالت "منى" في مقطع فيديو: "أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم أن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية وأنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسئول عنها وكل سنة وأنتم طيبين".



وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين ياسر بركات ومحمود كامل، قررت منذ عدة أسابيع إخلاء سبيل شيما الحاج،و منى فاروق بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح، بعد أن قدمتا استئنافا على التدابير الاحترازية.

