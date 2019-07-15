نجم المنتخب الجزائري يلمح لانتقاله إلى الأهلي

15 يوليه 2019 - 03:22 ص

أبدى يوسف البلايلي صانع ألعاب المنتخب الجزائري والترجي، سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا بهدفين دون رد، الجمعه المقبلة.

وقال البلايلي فى تصريحات لـ«المصريون»: «إستحقينا الفوز أمام منتخب كبير بحجم نيجيريا ونتمنى إسعاد جماهيرنا فى نهائي البطولة بالفوز على السنغال».

وأضاف: «الحمدلله على المستوى الذى أظهر به خلال البطولة الحالية وهى بالطبع تمثل لى الكثير، ولكن الأهم بالنسبة لى هو أن أقوم بتشريف الجماهير الجزائرية التى تساندنا دائماً وتريد التتويج باللقب».

وحول انتقال نجم المنتخب الجزائري إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، أجاب اللاعب ضاحكًا «إن شاء الله».