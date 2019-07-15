قال مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن تزايد أعداد طلاب الثانوية العامة، ووجود مجاميع غير منطقية من الإشكاليات التي تواجهم كل عام.
وأكد خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب يبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن المستقبل للكليات التكنولوجية، مضيفًا: "اللي هيتخرج من الكليات التكنولوجية الجديدة هيشتغل تاني يوم".
وأضاف أنه لا يجب أن يلتحق الطالب بكلية ليكون كمالة عدد، ولا يجد فرصة عمل عندما يتخرج، منوهًا بأنه سيتم افتتاح 3 كليات تكنولوجية جديدة هذا العاام في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، وسيتم إضافتهم في التنسيق.