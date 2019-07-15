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أديب: الإسرائيليين بيهاجموا فيلم الممر عشان "عورهم"

الحياة السياسية

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب على مقال صحيفة هاآرتس الإسرائيلية والذي نشرته الصحيفة عن فيلم "الممر"، قائلا: «بنحكي لأولادنا تاريخنا، والمقال ينزف دما، وكاتب المقال كاره لنفسه والفيلم، وتحدث عن تاريخ مخرج الفيلم شريف عرفة».
وأضاف "أديب " خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أن عرض الفيلم دمه تقيل على الإسرائيليين قائلا:«أرجع وأسأل كاتب المقال وأنا عارف أنه بيتفرج عليا دلوقتي، وماذا كنتم تقولون بفيلم أشرف مروان، وده كان توقيته كويس، إنما لما ييجي المصريين يتكلموا، تيجي إسرائيل تقول: ليه كده؟».
تابع: «بنحكي لأولادنا النكسة في 97، وكيف عبرنا في 73، وبنبث العزة والكرامة والفخر في أبنائنا وأحفادنا، وكاتب المقال يتساءل هو ليه المصريين مهتمين بالفيلم، ولماذا يذكرون الشعب المصري بأن إسرائيل هي العدو الأول لهم، وأن الفيلم يحرك المشاعر الوطنية عند المصريين».
وأوضح أديب أننا نفخر بأن مصر بلد الفن ومصر ستظل أم كلثوم ونجيب محفوظ ونجيب الريحاني وعادل أمام، ومهما كانت ثقافة الإسرائيليين فلن يصلوا لثقافة المصريين، وهو ده الوقت المناسب، للرد على صفقة القرن.


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