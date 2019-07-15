متحدث "الكهرباء" يكشف طريقة التظلم من غرامات الكهرباء

15 يوليه 2019 - 12:46 ص

كشف د.أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عددا من الخطوات التى يجب على المواطنين اتباعها لتقديم التظلم من تقديرات فواتير استهلاك التيار الكهربائي.



وأوضح "حمزة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، اليوم الأحد 14 يوليو، أنة يجب على المواطن تقديم التظلم خلال 60 يوما من إعلانه بالغرامة، حتى لا يسقط حقه في التظلم.

