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الجزائر تهتز فرحًا بعد تأهل منتخبها إلى نهائي "الكان" بمصر

الرياضة

الجزائر
الجزائر

المصريون ووكالات

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اهتزت شوارع الجزائر ومدنها، مساء الأحد، بعد تأهل تاريخي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكان" المقامة بمصر.
وفور إطلاق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الجزائري انفجرت فرحة غير مسبوقة في البيوت والساحات التي نصبت بها السلطات شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء.
وتأهل المنتخب الجزائري، الأحد، إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.
بذلك، تضرب الجزائر موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة.
وفي العاصمة تدفقت مواكب طويلة للسيارات، وكذا حشود كبيرة من المواطنين من الأحياء نحو الشوارع الرئيسية للمدينة وسط أبواق وهتافات وزغاريد للنساء بشكل خلف زحامًا حتى عبر الطرق السريعة.
ونقل التلفزيون الرسمي نفس المشاهد تقريبا لمدن أخرى خاصة الكبرى منها، كما نقلت قنوات محلية خاصة أجواء احتفالات للجالية بمدن فرنسية حيث يتواجد عدد كبير من المهاجرين.
ووجه نجم منتخب الجزائر رياض محرز نداء للجماهير التي خرجت للاحتفال بضرورة "تفادي التخريب والاحتفال بمنطقية"، وهي رسالة يبدو أنها موجهة إلى أبناء الجالية التي ينحدر منها بعد هجوم من اليمين المتطرف ضد هذه الإحتفالات خلال المرات السابقة.
ويعد تأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر "تاريخي" كونه الثاني من نوعه بعد الفوز بالكأس العام 1990 على أرضه.
وتوج هذا التأهل مشوارًا إيجابيًا لأشبال المدرب جمال بلماضي في هذه الدورة التي لم يخسروا فيها أي مباراة وتلقوا هدفين فقط مقابل تسجيل 12 هدفًا بشكل جعل أغلب المحللين يعتبرونهم منتخبا يحمل مواصفات البطل. 

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