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"الديهي": الإخوان يعيشون أسوأ مرحلة.. وسيتم تسليمهم جميعا لمصر

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أعضاء جماعة الإخوان يعيشون حالة من الرعب، بعد تسليم دولة الكويت، خلية إخوانية لمصر.
ولفت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الداعية الإخواني محمد الصغير حذر الإخوان من السفر إلى أي دولة عربية.
ووجه الديهي، رسالة للإخوان، قائلًا:"قلنا أن جميع الهاربين سيتم ترحيلهم إلى مصر، وحصل، أول من سلم تركيا، وماليزيا والكويت والبحرين، عمليات التسليم ستكمل هذا العام، وكل من أخطأ في حق البلد سيدفع الثمن".
وأردف:"كل واحد هربان وبيطول لسانه، هيتقطع لسانك وتتحاكم هنا في مصر، الإخوان يعيشون أسوأ مرحلة، ضاقت عليهم الأرض، وسيرجعون جميعًا ليحاكموا أمام القضاء المصري".


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