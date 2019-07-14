"السيسي" يشدد على جودة هذا الأمر الهام للمواطنين

14 يوليه 2019 - 11:50 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.



واستعرض الإجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بمواصلة التركيز علي تعزيز الطفرات في القطاعات الانتاجية وعلي رأسها الصناعة والتصدير والإستثمارات وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس علي التحسن في ميزان المدفوعات.



كما وجه الرئيس السيسي، استمرار العمل علي خفض الدين العام وعجز الموازنة من خلال استكمال تنفيذ الاصلاحات المؤسسي والتشريعية بجانب الاصلاح المالية والنقدية، بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري، وقدرته علي الصمود في وجه التحديات الاقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

