  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:51 ص
بحث متقدم
وزير التعليم

وزيرالتعليم: "نظام الثانوية العامة يجب تغييره لهذا السبب"

نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان يعيشون أسوأ مرحلة.. وسيتم تسليمهم جميعا لمصر

عمرو أديب يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة

صورة من الفيديو

خبير يكشف معلومات خطيرة عن تطبيق "فيس آب"

الكويت

صحف كويتية تفجر مفاجأة مدوية عن الخلية الإخوانية

الدكتور أحمد الطيب

طالبان بالأزهر يناشدان «الطيب»: حياتنا في خطر.. في انتظار قرارك

تطوير الطب الجامعى 16/5/2017

هل يتم خفض تنسيق كليات الطب لزيادة أعداد المقبولين؟

البرلمان

هذه الحالات تحل فيها الجمعيات الأهلية وتصادر أموالها

الأزهر الشريف

الأزهر يعلن بشرى سارة لطلاب الثانوية بشأن النتيجة

أرشيفية

من «الأمية للكلية».. الأوقاف تدخل على خط النهوض بالتعليم

بالفيديو..

"الضرائب": مستهدف جمع 761 مليار جنيه هذا العام

الحياة السياسية

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تراجع أرباح بنك مصر 50% بنهاية يونيو 2018

#

البنك الأهلي يحقق صافي ربح بقيمة 10.1 مليار جنيه

#

5.15 مليار جنيه استثمارات سوديك خلال 2019

#

"الشرقية للدخان" تستهدف استثمارات بـ1.14 مليار جنيه

وجه عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب ، الشكر والتقدير لكل العاملين في مصلحة الضرائب على ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي المالي المنتهي حيث حققت المصلحة 688 مليار جنيه، وتم تحقيق النسبة التي تم وضعها سابقًا بنسبة 100% وتحصيل المبلغ كاملًا، موضحًا أن العام المالي الحالي 2019-2020 نستهدف جمع 761 مليار جنيه.
وأضاف «حسين»، خلال حواره في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «ten»، قائلاً: «زي ما اجتهادنا وحطينا رقم مستهدف وحققناه العام الماضي ، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الرقم العام الحالي»،
موضحًا أنه سيتم جمع هذا الرقم من خلال خطة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية بشكل عام.
وأشار «رئيس مصلحة الضرائب» في ختام حديثه، إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل عدة محاور أول محور فيها محور هندسة وتبسيط الإجراءات الضريبية و تم الانتهاء منه من خلال شركة متخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع مجموعات عمل على مستوى القطاعات، وكذلك ميكنة العمليات الضريبية.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الجزائر: لن نفرط في كأس أمم إفريقيا
» أمم إفريقيا.. مواجهة متكررة في نهائي "كان" للمرة الثامنة
» الجزائري محرز: تحملت مسؤولية تسديد الركلة الحرة
» خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من Face App
» هذا ما قاله "أديب" عن خروج منتخب من"كان 2019"
» رد ناري لـ"إلهان عمر" على تصريحات ترامب.. هذا ما قالته
» أزمة بشأن الأعمال الفنية لـ«عزت أبوعوف»
» «أبوتريكة»: هذه سلبيات بطولة أمم إفريقيا
» الكويت: إساءة المذيعة السعودية لبلادنا تستوجب الاعتذار
» الجزائر تخطف نيجيريا في الثانية الأخيرة وتتأهل لنهائي إفريقيا
» منتخب السنغال يتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة