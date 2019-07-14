"الضرائب": مستهدف جمع 761 مليار جنيه هذا العام

14 يوليه 2019 - 11:40 م

وجه عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب ، الشكر والتقدير لكل العاملين في مصلحة الضرائب على ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي المالي المنتهي حيث حققت المصلحة 688 مليار جنيه، وتم تحقيق النسبة التي تم وضعها سابقًا بنسبة 100% وتحصيل المبلغ كاملًا، موضحًا أن العام المالي الحالي 2019-2020 نستهدف جمع 761 مليار جنيه.



وأضاف «حسين»، خلال حواره في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «ten»، قائلاً: «زي ما اجتهادنا وحطينا رقم مستهدف وحققناه العام الماضي ، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الرقم العام الحالي»،



موضحًا أنه سيتم جمع هذا الرقم من خلال خطة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية بشكل عام.

