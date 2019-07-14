» خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من Face App

14 يوليه 2019 - 11:30 م

حذر المهندس محمود فرج خبير تكنولوجيا المعلومات، من تطبيق "face APP"، لأنه يتيح لمستخدمه، الاطلاع على الملفات الخاصة، واستخدام الصور الشخصية، وكاميرا الهاتف، الخاصة، مشيرا إلى أن مستخدم التطبيق يتيح فتح الكاميرا في أي وقت.



وقال"فرج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج " حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الشعب المصري، ليس له دراية بعلم التكنولوجيا، ويحاول التقليد فقط، بدون علم ووعي، مشيرٍا إلى أن سياسة التطبيق لا تحمي البيانات الشخصية.

