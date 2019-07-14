خبير يكشف معلومات خطيرة عن تطبيق "فيس آب"

14 يوليه 2019 - 11:20 م

حذر الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، من بعض التطبيقات الذكية، موضحًا أن تجميع المعلومات عن طريق الهواتف الذكية هو الطاقة المحركة للقرن الـ21.



وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أنه تم إنشاء تطبيق الشيخوخة "Face App" منذ عام 2016، لافتًا إلى أن نتيجة الصور قريبة للواقع لأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي، مما صدم الجماهير وجعلهم يستخدموه بكثرة.

