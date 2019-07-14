خبير يكشف معلومات خطيرة عن تطبيق "فيس آب"

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حذر الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، من بعض التطبيقات الذكية، موضحًا أن تجميع المعلومات عن طريق الهواتف الذكية هو الطاقة المحركة للقرن الـ21.
وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أنه تم إنشاء تطبيق الشيخوخة "Face App" منذ عام 2016، لافتًا إلى أن نتيجة الصور قريبة للواقع لأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي، مما صدم الجماهير وجعلهم يستخدموه بكثرة.
وتابع: "نحن غير مستعدون للتعامل مع التكنولوجيا منذ فترة زمنية سابقة"، مؤكدًا أنه يجب على التعليم أن يدرس التكنولوجيا للأطفال، معلقًا: "التكنولوجيا الذكية هتخلينا أغبياء".

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