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إسرائيل تستلم طائرتين جديدتين من "F-35" الأمريكية

عرب وعالم

طائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية

المصريون ووكالات

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تسلمت إسرائيل، الأحد، طائرتين مقاتلتين جديدتين من طراز "F-35".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اطلعت عليه الأناضول "هبطت اليوم في قاعدة نيفاطيم الجوية مقاتلتان جديدتان من نوع (F35)، ستنضمان إلى منظومة مقاتلات "العظيم" التي أعلن عن جهوزيتها العملياتية في ديسمبر/كانون الأول 2017".
وأضاف البيان "تعتبر مواصلة استيعاب المقاتلات مؤشرًا آخر على التعاون العسكري طويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة".
ويعتبر سلاح الجو الإسرائيلي أول سلاح جو خارج الولايات المتحدة يقوم بتفعيل مقاتلات من نوع (F35) بشكل عملياتي.
وأوضح البيان أنّ المقاتلتين شاركتا الشهر الماضي في تمرين "Tri- Lightning"، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة سلاح الجو البريطاني.
والثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران، من أن طائرات "F-35" تستطيع الوصول إلى أي مكان، حتى الأراضي الإيرانية والسورية.
وتستطيع طائرات F35 التحليق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.
وعام 2016، اشترت إسرائيل 50 مقاتلة من طراز "F-35" "الشبح" من الولايات المتحدة، يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.
وحتى تاريخ اليوم، تسلمت إسرائيل 11 من طائرات "F-35" لتصبح بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلات.

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