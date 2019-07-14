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السودان.. استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم الأسبوع المقبل

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قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم (حكومية)، أكبر جامعات السودان، استئناف الدراسة بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد توقفها منذ 4 أشهر.
جاء ذلك في اجتماع طارئ للمجلس، الأحد، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقررت الجامعة استئناف الدراسة بشكل تدريجي، بدءًا بالدراسات العليا، يوم الأحد 21 يوليو/تموز الجاري، على أن تشمل جميع المستويات بحلول 18 أغسطس/آب المقبل، باستثناء مدرسة العلوم الإدارية.
يأتي ذلك بعد إعلان تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، الجمعة، رفضه استئناف الدراسة، إلى حين تحقيق شروط بينها إقالة المدراء الحاليين للمؤسسات الأكاديمية.
وأوضح التجمع، في بيان، أن فتح الجامعات "مرتبط بجملة من التدابير وهي شرط أساسي، منها إقالة مدراء الجامعات ونوابهم ورؤساء مجالس إدارتها وأعضاءها، وعودة المفصولين سياسيًا".
كما اشترط حل "الوحدات الجهادية" (جمعيات ومنظمات تتبع للنظام السابق)، و"شرطة الجامعات"؛ كمتطلب أساسي لعودة الحياة المدنية في البلاد.
وصدر البيان بعد يوم من بدء جامعات حكومية مختلفة الكشف عن مواعيد استئناف الدراسة، المتوقفة منذ نحو 7 أشهر.
يُشار أن التجمع الأكاديمي يعد من أهم تكتلات "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي يقود الاحتجاجات الشعبية منذ أواخر العام الماضي، ضمن تحالف "إعلان الحرية والتغيير".
وفي 29 أبريل/نيسان الماضي وجّه المجلس العسكري الانتقالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح جامعات البلاد، إلا أن استمرار الاحتجاجات حال دون ذلك. -

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