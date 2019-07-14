السودان.. استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم الأسبوع المقبل

وزيرالتعليم: "نظام الثانوية العامة يجب تغييره لهذا السبب"
"الديهي": الإخوان يعيشون أسوأ مرحلة.. وسيتم تسليمهم جميعا لمصر
عمرو أديب يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة
خبير يكشف معلومات خطيرة عن تطبيق "فيس آب"
صحف كويتية تفجر مفاجأة مدوية عن الخلية الإخوانية
طالبان بالأزهر يناشدان «الطيب»: حياتنا في خطر.. في انتظار قرارك
هل يتم خفض تنسيق كليات الطب لزيادة أعداد المقبولين؟
هذه الحالات تحل فيها الجمعيات الأهلية وتصادر أموالها
الأزهر يعلن بشرى سارة لطلاب الثانوية بشأن النتيجة
من «الأمية للكلية».. الأوقاف تدخل على خط النهوض بالتعليم
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