ليبيا.. مواطن يسلم فانوسًا أثريًا للشرطة

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سلم مواطن ليبي، الأحد، قطعة إثرية نادرة لجهاز الشرطة السياحية، وفق وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن المواطن فتحي جمعة أرحيم سلم قطعة أثرية عبارة عن فانوس ( قنديل ) أثري يرجع لأحد الكهنة المسيحيين في القرن الرابع الميلادي.
وأضافت أن "المواطن وجد تلك القطعة الأثرية النادرة خارج الحرم الأثري بمنطقة قرزه"، جنوب شرقي طرابلس.
وتسلم بحسب البيان تلك القطعة " جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بحضور رئيس الجهاز ورئيس قسم التحري وجمع الاستدلالات بالجهاز وباحث آثار عن مصلحة الآثار ".
وتزخر ليبيا بالعيديد من المواقع الأثرية المدرج بعضها علي قائمة الثراث العالمي.
ونتيجة الوضع الأمني المزرى، منذ سنوات، تعرضت العديد من الآثار الرومانية والإغريقية والعثمانية لعمليات سرقة وتهريب من قبل عصابات محلية. 

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