» محرز يقود الجزائر للنهائي الأفريقي على حساب نيجيريا

14 يوليه 2019 - 11:12 م

واصل المنتخب الجزائري لكرة القدم عروضه الرائعة وتوج مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين بالتأهل للمباراة النهائية اثر فوزه الثمين 2 / 1 على نظيره النيجيري اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في مصر.



ويلتقي المنتخب الجزائري (الخضر) في المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة المقبل مع نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي 1 / صفر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة في وقت سابق اليوم.



ويلتقي المنتخب النيجيري (النسور) نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث.



وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول لصالحه بهدف من نيران صديقة حيث حاول وليام إيكونج إبعاد التمريرة العرضية التي لعبها رياض محرز قبل أن تصل الكرة لبغداد بونجاح لكنه حولها إلى داخل مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40 .



وفي الشوط الثاني ، سجل أوديون إيجالو هدف التعادل لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 73 لكن رياض محرز سجل هدف الفوز والتأهل للنهائي من ضربة حرة في الدقيقةو الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

