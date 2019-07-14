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بعد الفوز على تونس

منتخب السنغال يتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

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تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات نصف نهائي البطولة .

وكان المنتخب السنغالي الأكثر استحواذا وسيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، وكان أخطر الفرص التي في الدقيقة 25، حيث حرم القائم الأيسر للحارس التونسي معز حسن، منتخب السنغال من هدف التقدم، بعد تسديدة قوية من اللاعب زابليه، من خارج منطقة الجزاء .

فيما كانت الفرصة الوحيدة للمنتخب التونسي من نصيب يوسف المساكني قائد نسور قرطاج، لينحصر اللعب في منطقة وسط الملعب بعدها وينتهي الشوط بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني، كانت المباراة أكثر حماسا اشتعالا وظهر المنتخب التونسي بمستوى مغاير، بعدما أهدروا أكثر من فرصة محققة، قبل أن يحتسب الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ركلة جزاء للمنتخب التونسي في الدقيقة 75، تصدر لها ساسي إلا أنه سددها بشكل سيئ في يد الحارس السنغالي .

بعدها أنقذ الحارس معز حسن، منتخب تونس، من الخسارة أمام السنغال، بعدما تصدى ببراعة لركلة جزاء سددها نجم أسود التيرانجا "جانا"، في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويحتكم الفريقان للوقت الإضافي من أجل حسم المتأهل لنهائي البطولة .

وفي الوقت الإضافي، ارتكب معز حسن حارس المنتخب التونسي خطأ فادحا بعدما فشل في التعامل مع كة عرضيةليخرجها تصطدم بزميله وتدخل الشباك التونسية، فيما تراجع الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما عن احتساب ركلة جزاء ثانية لنسور قرطاج قبل دقائق من نهايتها، بعدما عاد لتقنية حكم الفيديو "VAR".

بتلك النتيجة يتأهل المنتخب السنغالي للنهائي، في انتظار الفائز من الجزائر ونيجيريا .


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