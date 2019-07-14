الأزهر يعلن بشرى سارة لطلاب الثانوية بشأن النتيجة

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأنه قرر منح نسخة من نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018 /2019، لجميع الشعب، لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الصحفية مجانًا، تيسيرًا على أبناء الأزهر وحرصًا على مصلحتهم ومراعاة لأولياء الأمور.

وأكد عباس، أن المركز الإعلامي للأزهر نسق مع المواقع الصحفية لنشر هذه النتيجة وإتاحتها للجمهور مجانًا، وذلك في إطار حرص الأزهر على تسهيل الحصول على النتائج، والخطوات التي يتخذها الأزهر نحو التحول الإلكتروني، وإتاحة كل المعلومات والأدوات التي يحتاجها الطلاب إلكترونيا.

وأناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018 /2019.

وقال وكيل الأزهر، خلال إعلان النتيجة اليوم، الأحد، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري بمشيخة الأزهر، وخصوصًا نتيجة الثانوية الأزهرية، وقد اتصل فضيلته بالأوائل أمس، وهنأهم بنجاحهم وتفوقهم.

وأعلن وكيل الأزهر، نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.